БЕРЛИН, 6 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что страна намерена уже к концу 2024 года завершить процесс вступления в ЕС. Украина готовится денонсировать договор о зоне свободной торговли с СНГ

"Мы полны решимости завершить вступление в ЕС к концу 2024 года", — сказала Стефанишина в интервью газете Welt.

"Скорейшее начало переговоров (по вступлению Украины в ЕС — ред.) чрезвычайно важно для морального духа украинцев, потому что мы годами боролись за принадлежность к Европе и в настоящее время рискуем своей жизнью", — добавила она, подчеркнув, что Украина "делает свою домашнюю работу" и уже осуществила значительное число реформ.

Как отмечает издание, столь скорое вступление в Евросоюз стало бы самым быстрым в истории: в прошлом этот процесс занимал в среднем девять лет.

По словам Стефанишиной, Украина в этом смысле "не является рядовым кандидатом на вступление (в ЕС)", хотя, по данным газеты, в Брюсселе на это "смотрят иначе".

Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Вархели, в свою очередь, заявил, что "не все семь реформ могут быть проведены быстро" и что график начала переговоров невозможно согласовать.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и во многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, вероятнее всего, займет более года или двух", — отметил он.

Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.