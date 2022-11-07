МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Американская социальная сеть Twitter, купленная в октябре миллиардером Илоном Маском, пытается вернуть часть уволенных сотрудников, объясняя их сокращение "ошибкой", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В ООН обеспокоились соблюдением прав человека в Twitter

"Некоторые из тех, кого просят вернуться, были уволены по ошибке", — пишет издание, ссылаясь на данные близких к сокращениям собеседников.

Кроме того, часть бывших работников пытаются вернуть, объясняя их увольнение тем, что кадровое решение было принято до осознания опыта работы и способностей сотрудников.

Ранее сообщалось, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании, что составляет половину общей численности персонала, в попытке снизить расходы после ее покупки. При этом Twitter планировала оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы через электронные письма.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.