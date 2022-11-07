МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Депутаты гордумы Ярославля в понедельник на конкурсной основе выберут мэра города из семи кандидатов. Четыре из пяти компаний не могут выполнить указ мэра Москвы

Седьмого ноября состоится заседание муниципалитета (гордумы) Ярославля, в ходе которого будет избран мэр города. По данным муниципалитета, на пост претендуют семь кандидатов. В их числе зампредседателя правительства Ярославской области Артем Молчанов, городской депутат, член партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" Анатолий Каширин, глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин.

"Все семь кандидатур на должность главы города, прошедшие конкурсный отбор, представят депутатам свою программу, ответят на их вопросы, а затем народные избранники открытым голосованием определяться с кандидатурой мэра Ярославля", — сообщает мэрия Ярославля.

В мае текущего года мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке в связи с переходом на другую работу. Вскоре и.о. градоначальника был назначен заместитель мэра по вопросам социально-экономического развития города Илья Мотовилов. Власти сообщали, что новый мэр будет избран на конкурсной основе, и выбирать его будут депутаты в новом составе муниципалитета (гордумы), который изберут в сентябре. Выборы гордумы состоялись 9-11 сентября.

Второго ноября, перед заседанием муниципалитета, в повестке которого значился вопрос о назначении конкурса на пост мэра, и.о. мэра Мотовилов сообщил, что покидает свою должность, и позже ее покинул.