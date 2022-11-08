МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Оценка "Открытия" для продажи ВТБ еще не завершена, проходит due diligence группы в целом, не только банка, сообщил в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Задорнов. Группа "Открытие" рассчитывает по итогам года получить прибыль

"Оценка еще не завершена. Проходит due diligence группы в целом, не только банка. Мы ждем завершения due diligence и оценки после ноябрьских праздников. Так что процесс продолжается, идет активное обсуждение с оценщиком, с УК ФКБС и потенциальным покупателем", — рассказал банкир.

Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право Банка России продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.

В конце октября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что оценка "Открытия" завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.