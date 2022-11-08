Глава "Открытия" заявил, что оценка банка для продажи еще не завершена
Глава "Открытия" Задорнов: оценка банка для продажи его ВТБ еще не завершена
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Оценка "Открытия" для продажи ВТБ еще не завершена, проходит due diligence группы в целом, не только банка, сообщил в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Задорнов.
"Оценка еще не завершена. Проходит due diligence группы в целом, не только банка. Мы ждем завершения due diligence и оценки после ноябрьских праздников. Так что процесс продолжается, идет активное обсуждение с оценщиком, с УК ФКБС и потенциальным покупателем", — рассказал банкир.
Российские власти весной приняли решение присоединить банк "Открытие" к ВТБ. А летом был принят закон, закрепляющий право Банка России продать ВТБ акции "Открытия" без торгов, но по рыночной стоимости.
В конце октября глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что оценка "Открытия" завершается, ЦБ РФ намерен продать банк до конца года и будет обсуждать цену с покупателем.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/News/20221108/838740270.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.