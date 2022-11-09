МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Honda Motor Co сегодня сообщила, что ее операционная прибыль во 2-м квартале выросла на 16%, но не оправдала ожидания аналитиков. Росту при этом способствовало повышение цен и снижение иены, хотя нехватка полупроводников отразилась на производстве. Чистая прибыль Bayer выросла за девять месяцев

Операционная прибыль японской компании за три месяца, истекшие в конце сентября, составила 231,2 млрд иен (1,59 млрд долларов), тогда как средняя оценка 10 аналитиков, опрошенных Refinitiv, равнялась 243,3 млрд иен.

Годом ранее этот показатель был равен 198,9 млрд иен.

Honda улучшила прогноз операционной прибыли на год, истекающий 31 марта, повысив оценку с 830 до 870 млрд иен — в основном из-за ослабления иены. Средний прогноз 24 аналитиков равен 922,05 млрд иен.

Автопроизводителю пришлось последовательно сокращать производство машин на двух японских заводах, поскольку вспышки COVID-19 и нехватка полупроводников вызвали задержки в доставке деталей. Пострадал выпуск кроссоверов Vezel, минивэнов Stepwgn и малогабаритной модели Civic.

В первые шесть месяцев фингода мировое производство у Honda снизилось на 6,1%, а производство в Японии выросло на 5,5%.