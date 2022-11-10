МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заводы стройматериалов и кормов для животных построят в Москве, благодаря чему появятся новые рабочие места, сообщается на сайте мэра столицы. В ГД одобрили продление сниженной ставки НДС по авиаперевозкам через Москву

"Город без торгов предоставит инвесторам в аренду два земельных участка общей площадью 7,8 гектара для создания производств по выпуску стройматериалов и кормов для животных в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Компании планируют вложить в эти объекты около 2,5 миллиарда рублей. Трудоустроиться на новые предприятия смогут более 400 человек", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отмечается, инвестиции для создания комплекса по изготовлению импортозамещающих стройматериалов составят 900 миллионов рублей, на предприятии появится 70 рабочих мест. Планируется ежегодно выпускать до 1,5 тысячи квадратных метров фасадных систем и стеклопакетов для инновационных сверхкрупноразмерных модулей, которые используются при строительстве домов. Эти модули уже выпускаются в экспериментальном режиме.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, решения о выделении земли для производств были приняты на заседании градостроительно-земельной комиссии. Производство стройматериалов площадью 6,4 тысячи квадратных метров разместится на участке 5,8 гектара в Троицком и Новомосковском округах. Для строительства мясоперерабатывающего завода площадью 2,2 тысячи квадратных метров в Южном Бутове выделили два гектара земли. Строительство должно быть завершено в течение пяти лет, по сроку действия договоров аренды.

Как уточняется, выделение земли для постройки новых производств в рамках инвестиционных проектов способствует созданию новых рабочих мест, а также притоку инвестиций в экономику Москвы. В рамках антикризисной поддержки бизнеса в марте власти Москвы приняли решение о предоставлении инвесторам в аренду земли для развития производств по низкой ставке — один рубль в год. Льгота распространяется на весь срок действия договоров.

Также сообщается, что инвесторы создадут новые рабочие места благодаря постройке офисных объектов, промышленных технологических парков и образовательных учреждений в Москве. В Москве создадут более 1,2 тысячи рабочих мест

"Город заключил уже 25 соглашений с инвесторами, восемь из них — с начала 2022 года. Запланировано строительство 53 объектов общей площадью более 1,26 миллиона квадратных метров. Их будут строить и вводить в эксплуатацию в течение нескольких лет, с 2023 по 2028 год. По соглашениям инвесторы планируют возвести детские сады и школы, спорткомплексы, технопарки и промышленные комплексы, торговые и деловые центры", — говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владимира Овчинского, наиболее востребованными форматами программы стали крупные офисные объекты, промышленные технологические парки и образовательные учреждения.

Так, например, в Марушкинском появится производственно-логистический комплекс площадью 111 тысяч квадратных метров. В него инвестор вложит пять миллиардов рублей. Откроется около 1,4 тысячи рабочих мест. Строительство завершится в мае 2024 года. Собянин рассказал о сроках начала сборки "Москвича"

Бизнес-парк общей площадью 88,4 тысячи квадратных метров откроют в Бутырском районе. В реализацию проекта будет вложено 6,1 миллиарда рублей, здесь смогут работать около 1,6 тысячи человек. Полностью завершить строительство планируется в 2024 году.

Отмечается, что благодаря программе в жилых кварталах появится 18 детских садов, 12 школ и спортивный комплекс в Троицком, Новомосковском, Западном и Северном административных округах.

Как уточняется, для участников программы приняли антикризисные меры поддержки: с трех до шести месяцев продлен срок предоставления застройщиками банковской гарантии при реализации проекта. Девелоперы также могут отсрочить исполнение некоторых условий соглашений.