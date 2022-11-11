МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Airbus и Qatar Airways в пятницу возобновят свою юридическую баталию в лондонском суде. Возникший между компаниями спор касается безопасности лайнеров A350, эксплуатация которых была приостановлена, и демонстрирует характер отношений этих компаний с регуляторами. Заказы Airbus в октябре выросли в 14 раз к сентябрю

Ближневосточный авиаперевозчик судится с Airbus из-за повреждений окрашенной поверхности и базовой системы защиты от молний A350. Управление гражданской авиации Катара (QCAA) запретило полеты как минимум 29 таких самолетов по соображениям безопасности.

Крупнейший в мире авиастроитель, позицию которого поддерживают европейские регуляторы, признает наличие проблем с качеством у ряда A350, однако заявляет, что его главный дальнемагистральный лайнер безопасен.

Эксперты отмечают, что это первый случай, когда настолько крупный международный спор о контрактах и безопасности полетов (сумма претензий приближается к 2 млрд долларов) завершается открытым судебным разбирательством. Airbus начала производство самолетов A321 в Китае

Слушания в пятницу будут носить процедурный характер, однако, как отмечают осведомленные источники, могут включать аргументы каждой из сторон относительно их взаимодействия с регуляторами.

Масштабы таких контактов с высокопоставленными чиновниками могут повлиять на то, насколько подробно каждой из сторон придется изучать внутреннюю электронную почту в рамках подготовки к возможному судебному процессу в середине 2023 года.

В четверг Reuters сообщило, что лидеры Катара обсуждали этот спор с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Доху в декабре прошлого года.

Airbus заявила суду, что попытается доказать, что Qatar Airways "вступила в сговор" с QCAA, чтобы добиться ненужного запрета полетов и получить компенсацию. Авиакомпания отрицает эти обвинения.

В общедоступных показаниях, представленных суду на октябрьских слушаниях, Qatar Airways ссылается на "особую близость" отношений между Airbus и ее регулятором, Европейским агентством авиационной безопасности (EASA).