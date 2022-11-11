МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Брюссель медлит с новыми санкциями из-за усталости от них и нехватки инструментов давления, заявил источник в Евросоюзе. СМИ: в ЕС считают блокировку Венгрией плана помощи Украине "шантажом"

"Уже есть некая усталость от санкций среди стран-членов (ЕС), а кроме того, не так много осталось того, против чего можно вводить санкции, когда речь идет о санкциях против России, поскольку большинство инструментов в этой сфере были использованы", — сообщил он.

Кроме того, в пятницу высокопоставленный источник в ЕС сообщил журналистам, что новые антироссийские меры могут утвердить до конца года, но в понедельник на заседании глав МИД стран ЕС не планируется принимать решения по этому вопросу.

При этом он отметил, что в конечном итоге страны ЕС "так или иначе" одобрят новый пакет мер.