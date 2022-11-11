ЕС может запретить импорт алмазов и металлов из России, заявил источник
Источник: ЕС рассматривает возможность запрета на импорт алмазов и металлов из России
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ЕС обдумывает возможность запрета на импорт алмазов и некоторых металлов в рамках нового пакета антироссийских санкций, заявил источник в Брюсселе.
"Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС. Основной вопрос здесь, как и в предыдущих пакетах, это единство между странами-членами", — сказал он.
По данным источника, меры в рамках нового пакета могут также затронуть Белоруссию.
Евросоюз, как подчеркнул источник, в новых мерах нацелен на устранение пробелов, существовавших в предыдущих санкционных пакетах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://1prime.ru/News/20221111/838797401.html
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