Шведская Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
Шведская почтовая компания Postnord возобновит почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
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ЦЮРИХ, 12 ноя — ПРАЙМ. Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме.
"PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Postnord в конце марта перестала пересылать, принимать почтовые отправления Россию и Белоруссию и из них. Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.
https://1prime.ru/News/20221112/838802134.html
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