ЦЮРИХ, 12 ноя — ПРАЙМ. Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку почтовых отправлений в Россию и Белоруссию и из этих стран, сообщило в субботу посольство РФ в Стокгольме. Финская почта отказалась от сотрудничества с дочерней компанией "Лукойла"

"PostNord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Postnord в конце марта перестала пересылать, принимать почтовые отправления Россию и Белоруссию и из них. Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными Евросоюзом против РФ и Белоруссии.