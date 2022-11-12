МЕХИКО, 12 ноя — ПРАЙМ. Венесуэла осудила решение Европейского союза продлить санкции в отношении южноамериканской страны и ее граждан как незаконные, назвав их политическим шантажом, говорится в заявлении МИД республики. США и Венесуэла обсудят смягчение санкций в обмен на нефть, сообщил WSJ

"Односторонние принудительные меры, незаконно применяемые Европейским союзом в преднамеренном порядке, причиняют вред и массово нарушают права венесуэльского народа, поскольку их косвенные последствия влекут ограничение доступа к продуктам питания, лекарствам, предметам первой необходимости, машинам, запасным частям и оборудованию, необходимому, чтобы гарантировать основные права и обеспечить нормальное развитие нашего общества", — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

ЕС накануне объявил о продлении ограничительных мер в отношении чиновников, связанных с администрацией Николаса Мадуро, до 14 ноября 2023 года. Под санкциями в этой стране более четырех лет находятся вице-президент Делси Родригес, министр нефти Тарек Эль-Айссами, а также военные, должностные лица избирательной системы и министерства юстиции, депутаты и губернаторы.

В правительстве Венесуэлы отметили, что заявление об этом прозвучало в тот же день, когда президент Франции Эммануэль Макрон публично выразил готовность поддержать переговоры между властей и несистемной оппозиции боливарианской республики, и представляет собой пощечину недавней французской инициативе под названием "Форум мира".

"Отвергаем безумную политику использования этих инструментов политического шантажа, противоречащую демократическим принципам и принципам прав человека, внедряющую опасную практику, противоречащую принципам международного права и мирного сосуществования между государствами", — сказано в тексте документа.