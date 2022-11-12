ПАРИЖ, 12 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила после отказа Италии принимать судно с мигрантами Ocean Viking, что Рим столкнется с последствиями, если не изменит позицию. "Агрессивная реакция". Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве

"Будут последствия, если Италия будет упорствовать в этом отношении. Со своей стороны мы приостановили механизм переселения мигрантов из Италии и усилили контроль на границах между Францией и Италией. Нужно напомнить Риму о его обязанности проявлять человечность. И надеяться, что он поймет это послание", — заявила Колонна в интервью газете Parisien, опубликованном в субботу, в ответ на вопрос о будущем отношений между Францией и Италией.

Она также указала на "очень сильное разочарование" в связи с решением Италии. По словам министра, Рим не уважает ни международное, ни морское право. Колонна подчеркнула, что Франция приняла судно в исключительном порядке с учетом "упрямого отказа и отсутствия человечности" у Италии. Министр назвала "шокирующим" решение итальянских властей.

В четверг премьер-министр Италии Джоржда Мелони заявила, что в европейском механизме приема и размещения мигрантов "что-то не работает", и назвала несправедливым подход, при котором Италия должна быть единственным пунктом их прибытия, выразив недоумение реакцией Франции на ситуацию с судном с беженцами, которое Париж решил принять "в порядке исключения".

Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны в порядке исключения разрешают кораблю Ocean Viking, который принадлежит международной гуманитарной организации SOS Mediterranee, пришвартоваться в порту Тулона. По его словам, принимается во внимание то, что судно находится в море уже больше 15 дней, "в течение которых итальянские власти заставили пассажиров ждать".

Дарманен также заявил, что Франция отказывается принимать 3,5 тысячи мигрантов, которые должны были быть перенаправлены из Италии во Францию будущим летом, и призвал другие страны последовать примеру Парижа. Франция также в ближайшее время усилит пограничный контроль с Италией, сообщил министр.

Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. В понедельник корабль вышел в направлении Франции от берегов Сицилии, получив отказ на прибытие в один из итальянских портов.