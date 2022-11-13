МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Прокурор попросил 15 лет тюрьмы для основательницы обанкротившегося медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс, которую присяжные признали виновной в обмане инвесторов, сообщает Hill. Tele2 подал в суд на Ericsson из-за отказа поставлять оборудование в Россию

Как сообщает издание, также прокурор призвал суд назначить ей штраф в 800 миллионов долларов.

В январе присяжные признали Холмс виновной по трем пунктам мошенничества, связанного с обманом инвесторов, и по одному пункту сговора.

Холмс основала стартап Theranos, целью которого было создание миниатюрной лаборатории для анализов крови. Предполагалось, что кровь будут брать не из вены, как установлено стандартами для анализов в США, а из пальца, что сделает процедуру менее неприятной.

Кроме того, основатели заявляли, что анализы будут проводиться очень быстро и одновременно по множеству параметров, что сулило революцию в диагностике большого числа заболеваний. После серии журналистских расследований в газете Wall Street Journal выяснилось, что методы компании не работали, а при демонстрациях опытных образцов использовались технологии конкурентов.

В конце 2017 года Theranos выплатила крупный штраф по иску властей в Аризоне. В марте 2018 года комиссия США по ценным бумагам и рынкам выдвинула иск о мошенничестве, который Холмс урегулировала, когда заплатила штраф в 500 тысяч долларов, вернула 19 миллионов акций компании и согласилась в течение десяти лет не занимать посты в публичных компаниях. Theranos объявила о закрытии в 2018 году.

Прокуроры выдвинули против Холмс и ее бывшего заместителя Рамеша Балвани обвинения в сговоре с целью мошенничества. По версии обвинения, они обманули инвесторов на 700 миллионов долларов, обещая заведомо несбыточные достижения и привлекая в совет директоров видных деятелей политики и бизнеса.

Защита настаивала, что Холмс не обманывала инвесторов сознательно и верила в успех проекта. Кроме того, защита утверждала, что Холмс находилась под влиянием и психологическим давлением своего заместителя и бойфренда Балвани. Холмс также не обогатилась от проекта, потеряв все свое состояние после краха Theranos. Так, в 2015 году журнал Forbes назвал ее самым молодым миллиардером, сделавшим состояние самостоятельно, основываясь на рыночной стоимости компании в 9 миллиардов долларов. Однако уже в 2016 году оценочное состояние Холмс сократилось до нуля. Инвесторы потеряли не менее 1 миллиарда долларов.