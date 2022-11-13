АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. На туристической улице в центре Стамбула прогремел взрыв, передает телеканал NTV. Россия закрыла проход судов через Керченский пролив, заявили в Турции

"На улице Истикляль, выходящей к площади Таксим (одно из самых популярных у туристов мест — ред.) в Стамбуле прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район", — говорится в сообщении телеканала.

По информации турецких СМИ, в результате ЧП ранения получили свыше 10 человек, есть погибшие. Очевидцы сообщают, что полиция перекрыла входы и выходы с улицы, жителей эвакуируют.

Губернатор Стамбула Али Ерликая также сообщил о наличии жертв и раненых в результате взрыва.

"Сегодня, примерно в 16.20 (совпадает с мск), в районе Бейоглу, на улице Истикляль произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и AFAD (ЧС). Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности", — сообщил он журналистам.

Кроме того, власти Турции ввели запрет на трансляции телеканалов с места взрыва в центре Стамбула, следует из заявления Верховного совета по телерадиовещанию.

"В связи со взрывом в Стамбуле был введен запрет на трансляцию (с места происшествия). На это обращаем внимание всех наших медийных организаций", — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Причина взрыва неизвестна. По информации источника, знакомого с ситуацией, полиция рассматривает версию теракта.