МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Жертв и пострадавших среди туристов компаний "Интурист", Tez Tour и Pegas Touristik при теракте в Стамбуле нет, жалоб не поступало, заявили в компаниях. В центре Стамбула прогремел взрыв

"Среди пострадавших от взрыва на улице Истякляль в Стамбуле, по предварительной информации, наших туристов не было. Связываемся со всеми, все в порядке, туристы на связи", — сообщили в пресс-службе "Интуриста".

Глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная также рассказала, что "запросов и жалоб в компании не получали".

"Все туристы, отдыхающие в Стамбуле по линии Tez Tour, находятся в безопасности. Они проживают в отелях, расположенных на удалении от места трагедии. Жалоб от клиентов туроператора в принимающей компании не фиксируют, при этом сотрудники офиса находятся на связи и готовы оказать поддержку в случае необходимости. Официальные данные о чрезвычайном происшествии со стороны органов государственной власти на данный момент не озвучиваются", — сказали в туроператоре Tez Tour.

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Губернатор города Али Ерликая сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва погибли четверо, пострадали 38 человек. Позже президент страны Тайип Эрдоган сказал, что число погибших выросло до шести, число раненых — 53. Согласно информации источника, знакомого с ситуацией, правоохранители рассматривают версию теракта. Эрдоган отмечал, что предварительные данные после взрыва в центре Стамбула указывают на теракт.