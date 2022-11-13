АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, который, по предварительным данным, совершила женщина. "Интурист", Tez Tour и Pegas Touristik: жертв среди туристов в Стамбуле нет

"По нашим оценкам, это был террористический акт, в результате которого нападавший, которым, по нашим оценкам, была женщина, привел в действие бомбу", — сказал вице-президент журналистам.

Октай также заявил, что власти страны в короткие сроки расследуют взрыв в центре Стамбула, по его словам, виновники понесут наказание.

"Мы дойдем до конца, кто бы ни стоял за этими инцидентами, даже если он уедет на другой конец света. Мы привлечем их к ответственности любой ценой, Турция больше не прежняя Турция. Инцидент в короткие сроки будет расследован", — сказал он.

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. По последним данных властей, число пострадавших достигло 81, среди которых двое находятся в тяжелом состоянии.