АНКАРА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правоохранительные органы Турции начали расследование в отношении 25 пользователей соцсетей, разместивших провокационные посты после взрыва в Стамбуле, сообщил гостелеканал TRT Haber. В центре Стамбула прогремел взрыв

"В сообщении Главного управления безопасности говорится, что в отношении 25 пользователей соцсетей, чьи посты о взрыве в Стамбуле были идентифицированы как провокационные, началось расследование и отправлена информация в соответствующие ведомства", — передает телеканал.

Взрыв произошел днем в воскресенье на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбула. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о шести погибших. Вице-президент Турции Фуат Октай позже сказал о 81 пострадавшем и отметил, что власти страны расценивают взрыв в Стамбуле как теракт, его совершила женщина.