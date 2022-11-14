ТАШКЕНТ, 14 ноя — ПРАЙМ. Министерство транспорта Узбекистана рассчитывают расширить географию перевозок грузов через "Агроэкспресс" в Россию, рассматриваются поставки в Екатеринбург и Дальний Восток, заявил РИА Новости замминистра транспорта республики Жасурбек Чориев. В Минэкономразвития одобрили увеличение квоты на экспорт зерна в 2023 году

Первый "Агроэкспресс" в ноябре 2021 года доставил из Тамбова в Ташкент через Казахстан в рефрижераторных контейнерах партию замороженного мяса птицы. На обратом пути он доставил в РФ плодоовощную продукцию.

"Мы даже расширяем точки приема товаров, Екатеринбург добавляется, мы говорили о Дальнем Востоке, там тоже это актуальная тема", — сказал Чориев, комментируя возможность расширения географии движения "Агроэкспресса".

По его оценке, новые точки доставки грузов между Узбекистаном и РФ могут заработать уже в 2023 году. "Основной вопрос – чтобы была загруженность с двух сторон", — отметил Чориев. Колумбия удвоила поставки мяса в Россию

Замглавы минтранса Узбекистана добавил, что, в частности, обсуждается возможность поставок в республику через "Агроэкспресс" российских кондитерских изделий.

"Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. Сервис постоянно совершенствуется за счет расширения перечня маршрутов и применения современных перевозочных решений, использования рефрижераторных контейнеров и флекситанков. В июне соглашение о реализации данного сервиса было подписано с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" должна обеспечить максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в РФ не более чем за пять дней. По расчетам министерства экономического развития РФ, "Агроэкспресс" позволит нарастить железнодорожный грузооборот продукции между странами до 1 миллиона тонн к 2030 году.