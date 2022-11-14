МИД Австрии исключил возможность "отменить" Россию
Глава МИД Австрии Шалленберг назвал "отмену" культуры в отношении России невозможной
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Достигнуть устойчивого мира можно только путем переговоров, об "отмене" России не может быть речи, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Общаясь с журналистами, глава МИД высказался о дальнейшем развитии отношений с Москвой. Он подчеркнул, что географию и историю нельзя переписать, также как не может быть "отмены культуры в отношении России".
При этом возврат к прежнему уровню диалога также не представляется возможным, заявил Шалленберг.
Кроме того, министр призвал оставлять возможности для диалога между Москвой и Киевом, однако выразил мнение, что решение об их проведении должна принять Украина.
Главы МИД ЕС в понедельник встретились в Брюсселе на очередном заседании Совета по иностранным делам.
https://1prime.ru/News/20221114/838811988.html
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