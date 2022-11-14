МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Достигнуть устойчивого мира можно только путем переговоров, об "отмене" России не может быть речи, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

Общаясь с журналистами, глава МИД высказался о дальнейшем развитии отношений с Москвой. Он подчеркнул, что географию и историю нельзя переписать, также как не может быть "отмены культуры в отношении России".

При этом возврат к прежнему уровню диалога также не представляется возможным, заявил Шалленберг.

Кроме того, министр призвал оставлять возможности для диалога между Москвой и Киевом, однако выразил мнение, что решение об их проведении должна принять Украина.

Главы МИД ЕС в понедельник встретились в Брюсселе на очередном заседании Совета по иностранным делам.