Немецкий антимонопольный регулятор заявил о расширении расследования в отношении Amazon
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Немецкий антимонопольный регулятор заявил в понедельник, что расширил два расследования, ведущихся в отношении американского гиганта электронной торговли Amazon.com. Регулятор воспользовавшись новым правилом, которое позволяет ему запрещать на более ранней стадии любые действия, направленные против конкуренции на рынке.
"В рамках обоих расследований мы пытаемся выяснить, ограничивает ли Amazon бизнес-возможности для продавцов, работающих на ее платформе и конкурирующих с ее собственным розничным бизнесом, — и если ограничивает, то каким образом", — указал в заявлении глава Федерального антимонопольного управления Андреас Мундт.
Поправки к немецкому антимонопольному законодательству в отношении цифровых корпораций, вступившие в силу в прошлом году, наделяют антимонопольное ведомство дополнительными полномочиями в плане выявления и ограничения доминирующих позиций некоторых компаний на рынке.
Согласно регулятору, Amazon управляет наиболее важной площадкой в сфере электронной торговли, что дает ей ключевую позицию в данной сфере и позволяет диктовать правила конкуренции на ее платформе.
"Наши новые полномочия, направленные именно на то, чтобы ограничить такую возможность диктовать правила, позволяют нам эффективнее предотвращать антиконкурентные действия Amazon", — завил Мундт.
https://1prime.ru/News/20221114/838816961.html