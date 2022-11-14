МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Немецкий антимонопольный регулятор заявил в понедельник, что расширил два расследования, ведущихся в отношении американского гиганта электронной торговли Amazon.com. Регулятор воспользовавшись новым правилом, которое позволяет ему запрещать на более ранней стадии любые действия, направленные против конкуренции на рынке. Apple и Amazon обвинили в сговоре с целью завышения цен

"В рамках обоих расследований мы пытаемся выяснить, ограничивает ли Amazon бизнес-возможности для продавцов, работающих на ее платформе и конкурирующих с ее собственным розничным бизнесом, — и если ограничивает, то каким образом", — указал в заявлении глава Федерального антимонопольного управления Андреас Мундт.

Поправки к немецкому антимонопольному законодательству в отношении цифровых корпораций, вступившие в силу в прошлом году, наделяют антимонопольное ведомство дополнительными полномочиями в плане выявления и ограничения доминирующих позиций некоторых компаний на рынке.

Согласно регулятору, Amazon управляет наиболее важной площадкой в сфере электронной торговли, что дает ей ключевую позицию в данной сфере и позволяет диктовать правила конкуренции на ее платформе.

"Наши новые полномочия, направленные именно на то, чтобы ограничить такую возможность диктовать правила, позволяют нам эффективнее предотвращать антиконкурентные действия Amazon", — завил Мундт.