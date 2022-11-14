МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ, которая предусматривает докапитализацию РЖД в 2023 году на 27,28 миллиарда рублей за счет бюджетных средств.

"Москва уведомила нас, что планирует дополнительные направить средства на ускорение работ по Центральному транспортному узлу, свою часть в форме иного трансферта. И мы, соответственно, предусматриваем текстовую статью, что в случае, если такие средства к нам поступают, мы сразу же автоматически перенаправляем их в виде взноса в уставный капитал РЖД", — сообщила на заседании комитета замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

Согласно поправке, в 2023 году по решению правительства РФ дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал ОАО "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 27,28 миллиарда рублей "при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов".