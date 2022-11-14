МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил новому послу ЕС в Москве Ролану Галарагу о необходимости полного выполнения зерновой сделки, сообщило министерство иностранных дел России. В Турции заявили, что Эрдоган поднимет вопрос о зерновой сделке на G20

Ведомство отметило, что стороны обсудили проблематику продовольственной безопасности и другие вопросы международной повестки дня.

"Акцентирована необходимость комплексного выполнения "пакетной договоренности", которая включает в себя как "Черноморскую инициативу" по вывозу украинского продовольствия морским путем, так и на равных условиях Меморандум о взаимопонимании между Россией и секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки", — говорится в заявлении ведомства.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 18 ноября.