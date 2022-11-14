Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования
Минобрнауки предложило выделить специалитет в отдельный уровень образования
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минобрнауки выступило с законопроектом, предполагающим выделение специалитета в отдельный уровень образования, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно проекту, "в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации".
https://1prime.ru/News/20221114/838819175.html
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