МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минобрнауки выступило с законопроектом, предполагающим выделение специалитета в отдельный уровень образования, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

" Вступительные экзамены

Минобрнауки подтвердило намерение выйти из Болонского процесса

Согласно проекту, "в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное образование, высшее образование — бакалавриат, высшее образование — специалитет, высшее образование — магистратура, высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации".