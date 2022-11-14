МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства РФ к проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы, позволяющая ОАК в 2023 году перенаправить до 1,053 миллиарда рублей на приобретение оборудования для производства самолетов МС-21. ОАК окончательно перейдет на выпуск импортозамещенного самолета SSJ – New

Объединенной авиастроительная корпорации (ОАК) ранее предоставлялись бюджетные средства для реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов.

"Это наши были взносы в ОАК на механизм гарантии остаточной стоимости судов, когда мы планировали продавать "Суперджет" на экспорт. Был создан механизм, но сейчас он, очевидно, уже не востребован. Гарантия остаточной стоимости внутри страны нам не нужна, и мы решили эти средства перенаправить на реализацию проекта МС-21", — сообщила на заседании бюджетного комитета замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова.

Согласно поправке, ОАК в 2023 году сможет перенаправить "на финансовое обеспечение затрат при реализации проектов гражданского авиастроения, в том числе на финансирование расходов предприятий авиационной промышленности на приобретение технологического оборудования в целях обеспечения подготовки производства самолетов МС-21, в размере до 1 053 012,2 тыс. рублей".