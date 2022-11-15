МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдепартамент США тайно подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией, однако единой точки зрения в Вашингтоне на этот счет нет, пишет издание Politico со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил Песков

"Тем временем, госдепартамент подготавливает почву для возможных мирных переговоров между Украиной и Россией", — цитирует издание слова своих источников, не раскрывая деталей. По их данным, наряду с этим американская администрация подчеркивает, что власти США намерены вести консультации на данную тему лишь совместно и в тесной координации с Киевом.

В Вашингтоне полагают, что окно для возможных переговоров между Москвой и Киевом может открыться зимой, когда в силу погодного фактора интенсивность боевых действий снизится. Как утверждают в Пентагоне, бои за Херсонскую область являют собой пример "тяжелой борьбы", которая, по мнению американских военных, ждет Россию и Украину впереди.

"Так почему не начать обсуждения мирных переговоров до того, как вы отправите еще 100 тысяч человек в эту бездну?", — задался вопросом один из чиновников.

Между тем, как следует из статьи, Совет национальной безопасности при Белом доме активнее всех противится началу мирных переговоров, утверждая, что Москва не демонстрирует добросовестного настроя на такой диалог. В качестве примера в публикации упоминается помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который ранее заявил о том, что не считает переговоры РФ и Украины на данном этапе правильной идеей. Большинство его коллег в целом разделяют данную точку зрения, отмечает газета.

Администрация США, в том числе ее глава Джо Байден, неоднократно заявляла, что не намерена вести переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины без участия представителей Киева.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.