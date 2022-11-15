В ЮНЕСКО предрекли снижение объема международной помощи на образование
Глава ЮНЕСКО Азуле: международная помощь на образование может упасть на 12% в 2022 году
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем выделяемой на образование международной помощи в 2022 году, вероятно, сократится на 12 процентов, на дошкольное обучение выделят только два процента, сообщила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.
"Мы должны укреплять международную солидарность, несмотря на сложный контекст. Международная помощь в области образования может действительно упасть на 12% во всем мире в этом году", — сказала она в ходе выступления на открытии конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Ташкенте.
По словам Азуле, мероприятие должно поспособствовать достижению пять-десяти процентов госрасходов на дошкольное образование в каждой стране. Она добавила, что показатель в государствах с низким и средним уровнем дохода составляет всего два процента.
"Участие финансовых партнеров в этой конференции – это возможность добиться прогресса в этом вопросе", — подчеркнула глава ЮНЕСКО.
https://1prime.ru/News/20221115/838826653.html
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