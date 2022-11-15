МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем выделяемой на образование международной помощи в 2022 году, вероятно, сократится на 12 процентов, на дошкольное обучение выделят только два процента, сообщила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле. Минобрнауки предложило сделать специалитет отдельным уровнем образования

"Мы должны укреплять международную солидарность, несмотря на сложный контекст. Международная помощь в области образования может действительно упасть на 12% во всем мире в этом году", — сказала она в ходе выступления на открытии конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста в Ташкенте.

По словам Азуле, мероприятие должно поспособствовать достижению пять-десяти процентов госрасходов на дошкольное образование в каждой стране. Она добавила, что показатель в государствах с низким и средним уровнем дохода составляет всего два процента.

"Участие финансовых партнеров в этой конференции – это возможность добиться прогресса в этом вопросе", — подчеркнула глава ЮНЕСКО.