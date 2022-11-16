МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено в среду с 4.00 до 16.00 в связи с проведением технологических работ, сообщила пресс-служба министерства транспорта республики. Движение по новой трассе М – 12 запустят в следующем месяце

"16 ноября с 04.00 до 16.00 движение автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ будет остановлено", — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали на это временя воздержаться от поездок в направлении из Крыма в Краснодарский край и обратно.

"Грузовым автомобилям рекомендуем для проезда из Республики Крым в субъекты Российской Федерации и обратно выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации", — подчеркнули в министерстве.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В настоящее время идут восстановительные работы поврежденной части моста.