МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Россияне во время первой ноябрьской распродажи, которая у многих ритейлеров проходила под названием "11.11", чаще всего покупали различные продукты, а также технику и электронику, сообщили РИА Новости представители отрасли. Автодилеры не будут проводить новогодние распродажи из-за дефицита на рынке

"За этот период оборот продаж на сервисе вырос в 3 раза по сравнению с прошлым годом, а количество заказов — в 2,7 раза… На распродаже в этом году самыми популярными категориями товаров по объему продаж стали электроника и бытовая техника, товары для дома и товары повседневного спроса — например, продукты питания и бытовая химия", — посчитали в "Яндекс Маркете". При этом по количеству заказов в период 9 по 13 ноября лидировали такие товары, как вермишель, растворимый кофе, гречневая крупа в пакетиках для варки, а также укрепляющий шампунь и сухой корм для стерилизованных кошек.

Про интерес россиян к технике и электронике рассказал и профильный ритейлер. "Спрос за прошедший уикенд увеличился на 20% относительно средних результатов октября и до 1,5-2 раз на отдельные основные категории техники. В числе наиболее востребованных товаров – ТВ, смартфоны, ноутбуки, умные колонки, техника для дома, красоты, приготовления пищи и гейминга. Россияне стали активнее совершать покупки в розничных магазинах, где можно лично оценить товары, узнать про новые бренды и получить экспертную консультацию – трафик в прошедшие дни увеличился на 15-20% по сравнению с показателями октября", — отметили в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо".

Кроме того, на "Яндекс Маркете" заметно вырос спрос и на другие товары. Например, оборот продаж платьев и брюк за этот период увеличился на сервисе относительно таких же дней годом раньше в 13 раз, верхней одежды — почти в 7 раз, мебели для спальни — в 6 раз, постельного белья — в 5 раз, столов и стульев — в 4 раза, парфюмерии — в 4 раза.

Рост продаж одежды и аксессуаров зафиксировали также и в Wildberries. Так, по данным компании, наиболее популярными покупками на площадке в этом году стали платья, футболки, книги, кремы и новогодние гирлянды. "За время проведения распродажи, 2 — 14 ноября 2022 года, участники акции заказали на Wildberries товаров на общую сумму в 123,8 миллиарда рублей — почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период во время прошлогодней акции. Число заказов выросло более чем в 2 раза год к году", — отметили в пресс-службе маркетплейса.

Также был зафиксирован рост показателей и в других категориях. Например, лидером продаж в Sunlight стали следующие категории: цепи и браслеты, украшения с бриллиантами, а самой дорогостоящей покупкой — шейное украшение за 403 тысячи рублей. Прим этом на Ozon самыми востребованными товарами стали: подарочный набор детских книг, комплекс витаминов группы В, электрическая зубная щетка, подушка для сна и силиконовый кондитерский коврик. Несмотря на то, что быстрее всего рос спрос на игры и консоли, товары для туризма, зоотовары, мебель, одежду, автотовары и товары для строительства и ремонта.