МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Wildberries запустил на своей площадке сервис по заказу вывоза и утилизации ненужной бытовой техники, сантехники, дверей и другой мебели, стоимость услуги начинается от тысячи рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба маркетплейса. Региональные предприниматели увеличили продажи на Wildberries

"Онлайн-площадка, первая из российских маркетплейсов, запустила новую услугу по вывозу и утилизации ненужной бытовой техники, мягкой мебели, ковров, сантехники, дверей, кухонных гарнитуров — всего более 20 наименований. Стоимость утилизации начинается от 1 000 рублей, например, для тумбочек и до 5 200 рублей для пианино", — сказано в релизе.

В данный момент услуга доступна на территории Московского региона, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и других городов-миллионников. Отмечается, что компания намерена постепенно расширять географии сервиса благодаря новым партнерам.

"Продолжаем расширять спектр сервисов, доступных для наших пользователей. Экологичная утилизация мебели и техники поможет россиянам проявить заботу об окружающей среде и позаботиться о комфортном быте для себя и своих близких, которым бывает трудно самостоятельно избавиться от ненужных вещей, например, пожилым людям. А предприниматели благодаря сотрудничеству с нашей площадкой получат доступ к широкой клиентской аудитории и возможность повысить свои доходы в e-commerce", — подчеркнули представители маркетплейса.

Продажа сервисных услуг доступна как для представителей крупных или небольших компаний, так и для самозанятых. Вне зависимости от масштабов бизнеса торговая комиссия для продавцов данной категории составит пять процентов.