МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Проблем с севшим на мель судном, перевозившим зерно из Судана в Стамбул, не возникло, заявила служба береговой охраны Турции. Сухогруз с зерном сел на мель в Мраморном море

"Зерновоз "Charles", следовавший из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море. Он был поставлен на якорь, никаких проблем ни с судном, ни с грузом нет", — отметили там.

В службе добавили, что информацией о дальнейшем маршруте судна располагает СКЦ в Стамбуле.