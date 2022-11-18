2022-11-18T10:45:39+03:00
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В Турции сообщили об отсутствии проблем с севшим на мель судном
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Проблем с севшим на мель судном, перевозившим зерно из Судана в Стамбул, не возникло, заявила служба береговой охраны Турции. "Зерновоз "Charles", следовавший из Судана в Стамбул,... ПРАЙМ, 18.11.2022
новости, турция, сухогруз, зерно, судан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Проблем с севшим на мель судном, перевозившим зерно из Судана в Стамбул, не возникло, заявила служба береговой охраны Турции.
"Зерновоз "Charles", следовавший из Судана в Стамбул, сел на мель в Мраморном море. Он был поставлен на якорь, никаких проблем ни с судном, ни с грузом нет", — отметили там.
В службе добавили, что информацией о дальнейшем маршруте судна располагает СКЦ в Стамбуле.