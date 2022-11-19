МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Судьба всех жильцов пострадавшего при взрыве газа подъезда дома в поселке Тымовское на Сахалине установлена, сообщил губернатор области Валерий Лимаренко. На месте ЧП в доме на Сахалине создали оперативный штаб

"Несмотря на то, что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда уже установлена, спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов", — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, он выложил видео разбора завалов на месте происшествия. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и техника. Видео также свидетельствует о том, что крыша дома над обрушившимся подъездом сохранилась.

МЧС России ранее сообщило, что, согласно предварительным данным, в жилом пятиэтажном доме на Сахалине взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, в свою очередь, заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются.

По последним данным губернатора, в результате происшествия погибли девять человек, из них четверо — дети, один человек может оставаться под завалами.