МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Осмотр квартир дома на Сахалине, где взорвался газ, проведут в воскресенье, заявило ГУ МЧС по области. На Сахалине установили судьбу всех жильцов подъезда дома, где взорвался газ

"Уже определена компания для проведения экспертизы для дальнейшего определения пригодности здания к проживанию. Детальный осмотр квартир запланирован на 20 ноября текущего года", — сообщает ГУ МЧС по региону в своем Telegram.

Ранее МЧС России сообщало, что в жилом пятиэтажном доме на Сахалине, по предварительным данным, взорвался бытовой газ, обрушились этажи с пятого по первый, под завалами могут находиться люди. Губернатор области Валерий Лимаренко заявлял, что ЧП произошло в поселке Тымовское, на улице Библиотечной, 6а. Позднее он уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Местные власти в качестве предварительной причины ЧП назвали неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. По последним данным губернатора, в результате ЧП погибли девять человек, из них 4 детей, один человек может оставаться под завалами.