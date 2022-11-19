МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где произошел взрыв газа, этот подъезд заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада. В воскресенье проведут осмотр квартир дома на Сахалине, где взорвался газ

"Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", — заявил Звада на видео, опубликованном в его Telegram, и уточнил, что всего в доме 6 подъездов и 80 квартир.

По его словам, судьба одного человека после взрыва в доме неизвестна.

"Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается. Работы продолжаются", — рассказал глава округа.

"Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", — добавил он.