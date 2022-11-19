На Сахалине сохраняется риск обрушения второго подъезда дома, где был взрыв
На Сахалине сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома, где был взрыв
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сохраняется опасность обрушения еще одного подъезда дома на Сахалине, где произошел взрыв газа, этот подъезд заблокирован, сообщил глава Тымовского городского округа Эдуард Звада.
"Мы имеем обрушение одного подъезда полностью многоквартирного жилого дома", — заявил Звада на видео, опубликованном в его Telegram, и уточнил, что всего в доме 6 подъездов и 80 квартир.
По его словам, судьба одного человека после взрыва в доме неизвестна.
"Судьба одного человека пока неизвестна, устанавливается. Работы продолжаются", — рассказал глава округа.
"Второй подъезд мы заблокировали из-за опасности его обрушения", — добавил он.
https://1prime.ru/News/20221119/838878210.html
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