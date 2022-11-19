МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Завершена надвижка всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства России. Хуснуллин рассказал о работе по восстановлению Крымского моста

"Успешно завершена надвижка всех пролетных строений Крымского моста. Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40%. Также на следующей неделе все строения займут свое проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем.

"В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — добавляется в сообщении.

Ранее в Минтрансе сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ.