Строители завершили надвижку всех пролетных строений Крымского моста
В правительстве сообщили о завершении надвижки всех пролетных строений Крымского моста
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Завершена надвижка всех пролетных строений Крымского моста, сообщается в Telegram-канале правительства России.
"Успешно завершена надвижка всех пролетных строений Крымского моста. Строители восстановили четыре поврежденных пролета автодорожной части мостового перехода общим весом 1218 тонн", — говорится в сообщении.
Уточняется, что на первом и втором пролетах ведутся работы по устройству деформационных швов, третий пролет с помощью домкратов опущен на 40%. Также на следующей неделе все строения займут свое проектное положение, затем специалисты приступят к работам по восстановлению поврежденных инженерных систем.
"В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено", — добавляется в сообщении.
Ранее в Минтрансе сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ.
https://1prime.ru/News/20221119/838879269.html
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