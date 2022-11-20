ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — ПРАЙМ. Резолюция ООН о репарациях Украине не имеет никакой юридической силы, Россия расценивает ее как чисто политическое заявление, которое не будет иметь продолжения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов назвал условия России для продления "зерновой сделки"

"Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения", — сказал Силуанов журналисту Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".

Россия проголосовала против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими российские активы для продолжения поставок Киеву вооружений, и назвал эти действия "неприкрытым грабежом". Он также предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".