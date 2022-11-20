МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили в пресс-службе компании. В центре Москвы произошел пожар

"Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", — сообщили в РЖД.

Также компания заявила, что направила пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания.

"Для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино", — рассказали в РЖД.

Позднее в РЖД уточнили, что компания направила еще один пожарный поезд со станции Тверь.

Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление.