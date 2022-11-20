2022-11-20T16:12:00+03:00
2022-11-20T17:26:56+03:00
2022-11-20T16:12:00+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20221120/838882320.html
Пожар у Комсомольской площади не влияет на движение поездов, сообщили в РЖД
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили в пресс-службе компании. "Место пожара в районе... ПРАЙМ, 20.11.2022
новости, россия, ржд, пожар
https://1prime.ru/images/83226/50/832265056.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/50/832265056.jpg
https://1prime.ru/images/83226/50/832265055.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/50/832265055.jpg
https://1prime.ru/images/83226/50/832265054.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/50/832265054.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20221120/838882165.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД, происшествие не влияет на движение поездов, сообщили в пресс-службе компании.
"Место пожара в районе Комсомольской площади в Москве не относится к РЖД. Ситуация не угрожает пассажирам и не влияет на движение поездов", — сообщили в РЖД.
Также компания заявила, что направила пожарный поезд для помощи в ликвидации возгорания.
"Для помощи в ликвидации возгорания в районе Комсомольской площади в Москве направлен пожарный поезд станции Люблино", — рассказали в РЖД.
Позднее в РЖД уточнили, что компания направила еще один пожарный поезд со станции Тверь.
Ранее в воскресенье МЧС сообщило о пожаре в районе Комсомольской площади. Сообщалось, что наблюдается сильное задымление.