АСТАНА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 82,45% голосов побеждает на выборах главы государства, следует из данных exit poll международного института региональных исследований "Открытое общество". В Казахстане рассказали о планах по поставкам нефти в 2023 году

Итоги опроса были представлены в ходе онлайн-телемарафона госканала "Казахстан".

Результаты другого exit poll, проведенного институтом общественной политики партии "Аманат", свидетельствуют, что Токаев на выборах набирает 85,52% голосов избирателей.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.