Exit poll: на президентских выборах в Казахстане побеждает Токаев
Exit poll: на выборах в Казахстане, набирая более 82 процентов голосов, побеждает Токаев
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АСТАНА, 20 ноя — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 82,45% голосов побеждает на выборах главы государства, следует из данных exit poll международного института региональных исследований "Открытое общество".
Итоги опроса были представлены в ходе онлайн-телемарафона госканала "Казахстан".
Результаты другого exit poll, проведенного институтом общественной политики партии "Аманат", свидетельствуют, что Токаев на выборах набирает 85,52% голосов избирателей.
Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября.
https://1prime.ru/News/20221120/838882899.html
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