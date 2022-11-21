ХЕЛЬСИНКИ, 21 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair завершила переговоры о сокращении с персоналом по всему миру и сократит около 150 человек в связи с закрытием воздушного пространства России и изменившейся в связи с этим стратегией перевозчика, сообщает компания в пресс-релизе. Finnair отменила около ста рейсов из-за забастовки

О начале переговоров о сокращении примерно 200 рабочих мест было объявлено в октябре.

"Из-за кардинальных изменений в операционной среде Finnair, вызванных закрытием воздушного пространства России, Finnair в настоящее время сокращает около 90 рабочих мест в Финляндии. Некоторым сотрудникам может быть предложена новая должность в Finnair. За пределами Финляндии будет сокращено 57 рабочих мест", — говорится в сообщении.

Сокращение персонала будет осуществлено до конца зимы, уточняет компания, добавив, что продолжает решительные действия для восстановления прибыльности.

Тем временем в понедельник до 16.00 мск продолжается забастовка бортпроводников Finnair, занятых на рейсах из Хельсинки, в связи с планами перевозчика передать примерно 450 рабочих мест бортпроводников в Финляндии, занятым на рейсах в Таиланд и США, субподрядчикам для снижения расходов компании и достижения прибыльности.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Акции Finnair Plc котируются на фондовой бирже Nasdaq Helsinki.