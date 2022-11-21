МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Deutsche Lufthansa заявила, что планирует нанять 20 000 новых сотрудников. В понедельник немецкая флагманская авиакомпания запустила кампанию по набору персонала, причем вакансии доступны в 45 областях. Lufthansa и профсоюз бортпроводников в договорились об увеличении зарплат

Как пояснила Lufthansa, она в основном ищет людей в области, связанные с продуктами и обслуживанием в Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене и Брюсселе, а также сотрудников на свою техническую базу в Гамбурге и в подразделения дочерней фирмы Eurowings.