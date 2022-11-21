МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций сокращается на 1,71% в ходе торгов понедельника в условиях внешнего негатива на мировых рынках и слабых цен на нефть, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Доходы по бумагам высокотехнологичных компаний освободили от НДФЛ

Индекс Мосбиржи в ходе основных торгов к 15.18 мск снижается на 1,71%, до 2168,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,89%, до 1125,34 пункта, следует из данных Московской биржи.

Январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,65%, до 87,05 доллара за баррель.

Рубль слабеет к доллару в то же время на 31 копейку, до 60,71 рубля за доллар.

"Российский рынок акций начал новую неделю на негативной волне, что в целом коррелирует с настроениями на мировых площадках", — полагает Игорь Галактионов из "БКС Мир инвестиций".

Игорь Додонов из ФГ "Финам" подмечает, что российский рынок акций усилил снижение в понедельник, отыгрывая ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках на опасениях по поводу дальнейшего ужесточения политики ведущих центробанков и новостях о новых вспышках коронавируса в Китае. Негативом также выступает продолжающееся ослабление цен на нефть и промышленные металлы.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Владимир Чернов из Freedom Finance Global отмечает акции "Норникеля" (-2,64%), которые продолжают испытывать давление из-за сложностей с поставкой сырья на завод компании в финском городе Харьявалте.

"Котировки "Роснефти" (-2,39%) снижаются вместе с ценами на жидкое углеводородное сырье, кроме того, в них отыгрывается предстоящее введение эмбарго на экспорт нефти из РФ", — дополнил он.

Также лидерами снижения стоимости котировок стали — акции НМПТ (-3,69%), "Полюса" (-3,19%), "Мечела" (-3,06%), Polymetal (-2,81%), "Распадской" (-2,54%), "Яндекса" (-2,54%), Сбербанка (-2,34%).

"Уверенно растут обыкновенные акции "Лензолото" (+23,88%), по которым уже на этой неделе будет выплачен дивиденд, обеспечивающий доходность более 17%. В то же время акции "Лензолото" выглядят серьезно переоцененными. Дивиденд может носить разовый эффект, поскольку компания уже не ведет производственной деятельности и просто выплачивает акционерам остатки наличных средств с баланса", — указывает Галактионов.

Акции "Детского мира" (+1,97%) не оставляют попыток восстановить позиции после обвала, вызванного новостями о грядущем преобразовании компании в частную, подмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Бумаги Qiwi (+1,45%) в понедельник вышли в небольшой плюс после публикации на прошлой неделе позитивных финансовых результатов за 3-й квартал 2022 года по МСФО", — указала она.

Лидерами роста пока стали акции ЛСР (+2,51%) и банка "Санкт-Петербург" (-2,15%).

ПРОГНОЗЫ

"Лензолото" без текущей деятельности с перспективами ликвидации должна оцениваться по чистой стоимости балансовых активов, которые в разы меньше капитализации. Вероятно, уже очень скоро оптимизм в бумагах уступит место тренду на понижение", — полагает Галактионов.

Прогноз Чернова для индекса Мосбиржи к завершению текущей сессии: зона 2140–2200 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1090–1145 пунктов.

"Текущую сессию российский рынок, по всей вероятности, завершит в заметном минусе. В то же время учитывая, что ближайшие дни будут довольно слабо насыщенными важными событиями и макростатистикой, можно ожидать определенной стабилизации ситуации на рынке и его перехода в режим консолидации", — прогнозирует Додонов.

Иван Капустянский из УК "Первая" отмечает, что значительных идей в корпоративном секторе на рынке не будет. Однако эксперт напоминает, что на неделе интересной историей может стать TCS Group, которая в среду представит свой отчет по МСФО за третий квартал. На этом фоне не исключен повышенный интерес к бумаге, заключает он.