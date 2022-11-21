БУДАПЕШТ, 21 ноя — ПРАЙМ. Помешать запланированному строительству двух новых блоков АЭС "Пакш" к 2030 году могут только внешние причины, такие, как препятствия со стороны европейских органов, заявил венгерским журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто. МИД Венгрии и "Росатом" обсуждают расширение АЭС "Пакш"

"Наш план и цель по-прежнему заключаются в том, чтобы к 2030 году были готовы два новых блока, препятствиями для этого могут стать практически только внешние факторы. Пока нам удалось избежать санкций, мы ясно дали понять в ходе обсуждения всех восьми пакетов, что атомная энергетика не может быть частью санкционных пакетов. И у нас получилось, Евросоюз не ввел санкции против атомного сотрудничества с Россией. Однако, похоже, что есть страны, есть органы, которые хотят быть даже "ещё более брюссельскими", чем сам Брюссель, и немного переусердствуют", — сказал Сийярто. Его выступление транслировалось в соцсетях.

Он привел в пример немецкое экспортное агентство, которое, в отличие от французского партнера по консорциуму, еще не одобрило передачу технологии управления новыми блоками АЭС "Пакш".

"Я искренне надеюсь, что ни одна европейская страна не заблокирует эти инвестиции. Необходимо понимать, что сегодня безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности и национальной стратегии, а также суверенитета. Поэтому если кто-то в нарушение европейского и международного правопорядка желает препятствовать расширению венгерских мощностей, блокировать его, мы должны это считать практически нарушением суверенитета", — сказал он.

Он призвал "все институты Европейского союза, европейские банки, европейские правительства уважать тот факт, что санкции не затрагивают ядерную энергетику и не препятствовать венгерским инвестициям в атомную энергетику, которые необходимы для безопасности долгосрочных поставок энергии в Венгрию".

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что "атомная энергетика — самый дешевый, самый надежный, самый экологически чистый и самый безопасный способ производства энергии" и что "все, кто это отрицает, делают это исключительно по идеологическим и политическим соображениям, нападать на атомную энергетику на основе здравого смысла на самом деле невозможно", имея в виду "зеленые неправительственные организации".

Глава МИД Венгрии в понедельник выступил на пленарном заседании международного форума "Атомэкспо" в Сочи и провел переговоры с руководителями госкорпорации "Росатом", в том числе ее главой Алексеем Лихачевым, о расширении АЭС "Пакш".

В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.