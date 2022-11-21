МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India, принадлежащая Tata Group, ведет переговоры о заказе новых самолетов с Boeing и Airbus и удовлетворяет свои насущные потребности за счет лизинга и ремонта. Об этом сообщил в субботу гендиректор авиакомпании. Индия намерена удвоить объемы торговли с Россией, сообщили СМИ

"Мы ведем углубленную дискуссию с Boeing, Airbus и производителями двигателей относительно исторически важного заказа самолетов последнего поколения, который обеспечит средне- и долгосрочный рост бизнеса Air India", — заявил на корпоративном мероприятии Tata в Мумбаи гендиректор авиакомпании Кэмпбелл Уилсон.

По его словам, Air India планирует расширить свой воздушный парк и глобальную сеть, стремясь увеличить рыночную долю до 30% как на внутренних, так и на зарубежных направлениях за следующие пять лет.

Как сообщали отраслевые источники в июле, Air India приблизилась к решению по заказу на 50 млрд долларов по прайс-листу, который собирается распределить между Airbus и Boeing.

По словам источников, заказ должен включать в себя до 70 широкофюзеляжных лайнеров, в т. ч. Airbus A350 и Boeing 787 и 777, и до 300 узкофюзеляжных самолетов.