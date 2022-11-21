МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Минцифры России формирует дополнительный список сотрудников IT-компаний на отсрочку от осеннего призыва, он будет передан в Минобороны, окончательное решение по отсрочке остается за ним, сообщает пресс-служба Минцифры. Минцифры закрыло форму подачи заявлений на отсрочку для IT-специалистов

В начале марта пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента сообщила, что россияне, работающие в аккредитованных организациях в сфере информационных технологий, получат право на отсрочку от призыва. В 2022 году осенняя призывная кампания начнется 1 ноября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 30 сентября. Согласно указу, с 1 ноября по 31 декабря планируется призвать 120 тысяч человек.

"Прием заявок на отсрочку от службы в армии в рамках осеннего призыва давно завершен. Несмотря на это, мы продолжаем получать большое количество запросов от ИТ-компаний с просьбой предоставить отсрочку сотрудникам, которые соответствуют критериям. Поэтому Минцифры формирует дополнительный список для Минобороны. Окончательное решение по отсрочке остается за ними", — говорится в сообщении.

Отмечается, что если организация не подала заявку, нужно сформировать список сотрудников, претендующих на отсрочку, подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (приложить файл.sig) и направить в Минцифры на почту help@digital.gov.ru. Заявки принимаются до 23.59 мск 23 ноября.

"Если список подали, сотрудник соответствует критериям, но отсрочку все равно не дали. Сам сотрудник должен направить на почту sos@digital.gov.ru: ФИО, название компании, номер заявления на Госуслугах, суть проблемы, мобильный телефон для связи, фото повестки (обязательно, без нее не рассматриваем)", — отметили в ведомстве.