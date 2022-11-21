МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Все поручения, которые были даны правительством в рамках поддержки мобилизованных, Федеральная налоговая служба (ФНС) исполнила автоматически, заявил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. ФНС рассказала о последствиях сокращения сроков получения налоговых вычетов

"Нас назначили платформой по мерам поддержки мобилизованным. Что мы сделали? Мы уже, спасибо большое коллегам из Минобороны, очень быстро получили данные, отработали данные с коллегами вместе, и у нас предоставлены автоматически отсрочки по сдаче отчетности, на девять месяцев рассрочка после демобилизации на уплату налогов. Мы остановили все проверки, остановили любые формы взыскания", — сказал Егоров на встрече, приуроченной ко Дню работника налоговых органов.

"И тут все меры и поручения, которые Вами были даны, постановлением правительства, все реализованы автоматически", — добавил глава ФНС, обращаясь к президенту РФ.

Он также отметил, что в ближайшее время для быстрого оказания необходимых услуг мобилизованным гражданам к ФНС подключится Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и банковская система.

Для помощи мобилизованным гражданам были перенесены сроки уплаты налогов, сборов, страховых взносов, сдачи отчетности и предоставления уведомлений. Введен мораторий и на контрольные мероприятия в их отношении.

Также для них приостанавливается проведение валютных проверок, сдвигаются сроки представления отчетов о движении средств и иных финансовых активов по зарубежным счетам, уведомлений об открытии и закрытии таких счетов и изменении их реквизитов. Данные меры действуют в период службы мобилизованного и до окончания третьего месяца после ее завершения.