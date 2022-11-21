МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков, что фактически убивает на Украине систему противодействия отмыванию денег, сообщили в украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции". На Украине оценили нанесенный с начала спецоперации ущерб инфраструктуре

"Ради возможности отмывать бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований относительно переговоров о вступлении Украины в ЕС. Несмотря на призывы наложить вето, президент Зеленский все же подписал закон, который фактически убивает систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками. Это одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС", — говорится в сообщении центра в соцсетях.

По информации организации, этим законом фактически уничтожается система финансового мониторинга политиков на Украине. По ее данным, "символично, что власть отменила пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц" во время боев в Донбассе.

"Отныне такие лица будут подпадать под жесткий мониторинг только в течение трех лет после увольнения с должности. Удобно, к примеру, для депутатов, которым надо легализовать кэш, который они получали в конвертах", — отметили в центре.