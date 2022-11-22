МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Россияне стали чаще совершать покупки в строительных магазинах и пользоваться услугами ремонтных бригад, увеличив такие траты за неполные 11 месяцев 2022 года на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Московского кредитного банка (МКБ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне почти в полтора раза увеличили траты на онлайн-покупки

Банк проанализировал траты более 850 тысяч клиентов с января по первую половину ноября 2022 года и сравнил их с аналогичным периодом прошлого года. Люди стали чаще посещать строительные магазины и пользоваться услугами ремонтных бригад. Количество операций по картам клиентов МКБ в этих категориях покупок выросло на 60%, выяснили эксперты.

"Общий объем трат при этом вырос на 28%. А средний чек, наоборот, снизился на 25%. По мнению банка, россияне стали чаще выбирать товары и материалы отечественного производства, а также стран СНГ, средняя стоимость которых ниже европейских аналогов", — говорится в сообщении.

Пиковыми по объему и числу операций стали март и июль — тогда люди, возможно, стремились запастись всем необходимым для ремонтных работ, которые часто приходятся на весенне-летний сезон. В прошлом году, для сравнения, такими месяцами стали июль и август, указали авторы исследования.

По данным МКБ, число покупок в магазинах, которые торгуют краской, обоями и изделиями из стекла, за неполные 11 месяцев выросло более чем в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Общий объем трат на данные категории товаров вырос на 29%. Количество покупок в торговых точках, которые занимаются продажей стройматериалов, увеличилось на 65%, а весь объем операций по картам клиентов на указанные цели — на 45%.

Общее число покупок в специализированных магазинах, торгующих товарами для ремонта, дома и декора с января по середину ноября этого года выросло на 58%. Объем трат на указанные категории товаров также продемонстрировал положительную динамику и увеличился на 31%, сообщили авторы исследования.