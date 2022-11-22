МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. FTSE 100 утром во вторник поднялся до двухмесячного максимума. Нефтяной сектор восстанавливается после позитивных комментариев брокеров и новостей о том, что члены ОПЕК+ не обсуждали возможность увеличения добычи нефти. Азиатские индексы торгуются без единой динамики

Индекс FTSE 100, в котором велика доля сырьевых компаний, вырос на 0,6% до максимума с 13 сентября.

Акции нефтегазовых гигантов Shell и BP подорожали на 2,9% и 4,8% соответственно. Цены на нефть повысились после того, как министр энергетики Саудовской Аравии опроверг сообщение, согласно которому ОПЕК+ изучала возможность увеличения добычи нефти.

Между тем Citigroup повысил рейтинг акций BP с "нейтрально" до "покупать" и заявил, что ожидает дальнейших инвестиций в энергетический сектор фондового рынка.

Энергетический сектор Лондонской биржи подскочил на 3,5%.

FTSE 250, ориентированный больше на внутренний британский рынок, опустился на 0,2% на фоне осторожного настроения из-за беспокойства насчет агрессивного повышения ставок и замедления экономического роста.

Акции GSK Plc подешевели на 0,8%. Фармацевтическая компания заявила, что начала процесс отзыва разрешения регулятора в США на использование препарата "Бленреп" (Blenrep) для лечения злокачественных заболеваний кожи после того, как это средство не удовлетворило требованиям ключевого исследования.

Бумаги AO World повысились на 13,3%. Интернет-ретейлер электротоваров опубликовал позитивный годовой прогноз прибыли благодаря мерам сокращения затрат.