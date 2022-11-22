МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минтранс России рассматривает возможность увеличения пропускной способности Восточного полигона, в который входит Байкало-Амурская (БАМ) и Транссибирская магистрали (Транссиб), до 255 миллионов тонн к 2031-2032 годам, сообщил заместитель министра транспорта РФ Валентин Иванов. Минтранс предложил увеличить тарифы на контейнерные перевозки на восток

Пропускная способность Восточного полигона в настоящее время составляет 144 миллиона тонн. Стратегия развития транспорта России в зависимости от сценария предусматривает увеличение к 2035 году провозной способности Восточного полигона до 240-305 миллионов тонн. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в рамках ВЭФ в 2021 году говорил, что стоимость третьего этапа модернизации Восточного полигона с ростом пропускной способностью до 240 миллионов тонн составит от 2 до 4 триллионов рублей.

"В части дальнейшего развития Восточного полигона – уже на сегодняшний день начаты проектные работы по третьему этапу развития Восточного полигона, прорабатывается сейчас этапность развития", — сообщил Иванов во вторник на заседании международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам.

По его словам, третий этап предусматривает к 2027-2028 годам увеличение пропускной способности до 197 миллионов тонн, к 2029-2030 годам — до 210 миллионов тонн.

"И следующее развитие — рассматриваем сейчас — 255 миллионов тонн к границе 2031-2032 годов", — рассказал Иванов.

Развитие Восточного полигона — один из приоритетных инфраструктурных проектов в РФ. Его первый этап предусматривает увеличение в текущем году провозной способности до 144 миллионов тонн в год, второй — до 180 миллионов до 2024 года. Президент РФ Владимир Путин поручал правительству контролировать цены на основные ресурсы для модернизации БАМа и Транссиба.