МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Бизнесмен Илон Маск анонсировал внедрение новых функций в Twitter, передает Verge, ссылаясь на попавшие в его распоряжение записи со встречи Маска с сотрудниками. Сотрудники Twitter сравнили Маска с Волан-де-Мортом

Так, в соцсети появятся зашифрованные звонки между аккаунтами по аудио и видео. Кроме того, шифроваться будут и все личные сообщения. Такие изменения предполагаются концепцией "Twitter 2.0", отмечает издание.

Маск заявил, что хочет обезопасить пользователей от шпионажа, а их личные данные от утечки. "Должно быть так, чтобы я не мог посмотреть ничьи личные сообщения, если кто-то приставил пистолет к моей голове", — приводятся в сообщении слова предпринимателя.

Ранее Илон Маск уже пытался запустить шифрование, но теперь эта задача станет основным приоритетом соцсети, сообщило издание. Согласно данным, разработчик известного своей конфиденциальностью мессенджера Signal Мокси Марлинспайк уже выразил готовность помочь в реализации этой задумки.

Маск стал гендиректором Twitter в октябре, когда выкупил соцсеть за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен заявил, что примет меры для снижения расходов компании, в том числе за счет масштабного сокращения сотрудников.