МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Отечественные ретейлеры просят председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна отложить рассмотрение поправок к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии для проведения дополнительного обсуждения, следует из письма Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря

Отмечается, что законопроект в редакции ко второму чтению предусматривает внесение изменений в закон "О защите прав потребителей". В частности, статьей 3 устанавливается, что "не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность". По словам источника РИА Новости в Госдуме, пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии и штрафах за это до 10 миллионов рублей будет рассмотрен на заседании в среду.

"С целью однозначного понимания всеми участниками рынка и исключения любой неопределенности по вопросам отнесения товаров к запрещенным прошу Вас, уважаемый Александр Евсеевич, рассмотреть возможность отложить рассмотрение поправок в Закон о защите прав потребителей для проведения их дополнительного обсуждения, либо распространить запрет только на товары, которые в соответствии с решением суда были признаны товарами, содержащими информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность", — говорится в письме.

По мнению ассоциации, законопроект предлагает кардинальное расширение обязанностей ретейла: фактически, потребуется экспертиза всего объема товаров на предмет содержания какой-либо информации, запрещенной к распространению, что, в свою очередь, потребует "огромных затрат со стороны отрасли".

Более того, в отличие от интернета, поиск, анализ и удаление такой информации невозможно, либо крайне затратно осуществлять, когда речь идет об объектах материального вида – товарах, подчеркнули в АКИТ.

"Отсутствует возможность получения от компетентного органа экспертной оценки сложных случаев… По мнению отрасли, также представляется целесообразным определить уполномоченный орган, который будет принимать решение в отношении импортных товаров, приобретаемых посредством трансграничной торговли на сайтах, контролируемых зарубежными юридическими лицами и содержащими информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Кроме того, юридическая техника неоднозначна", — добавляется в письме.